السيطرة على حريق مزرعة دواجن في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:49 م 03/04/2026

حريق - ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بقرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

تفاصيل الحريق وسببه

وتبين أن الحريق اندلع داخل مزرعة دواجن يمتلكها "أحمد. ع. ج."، والمقامة على مساحة تُقدر بنحو 2000 متر، حيث تشير المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارتي إطفاء، حيث تم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى مناطق مجاورة.

حجم الخسائر

وأسفر الحريق عن تلفيات في أدوات العلف الخاصة بالدواجن، وبعض مكونات المزرعة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
بعد فيديو الإشارة الخارجة.. النيابة الإدارية تستمع لأقوال طبيبة دهب
بعد فيديو الإشارة الخارجة.. النيابة الإدارية تستمع لأقوال طبيبة دهب

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق