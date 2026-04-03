تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بقرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

تفاصيل الحريق وسببه

وتبين أن الحريق اندلع داخل مزرعة دواجن يمتلكها "أحمد. ع. ج."، والمقامة على مساحة تُقدر بنحو 2000 متر، حيث تشير المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارتي إطفاء، حيث تم التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى مناطق مجاورة.

حجم الخسائر

وأسفر الحريق عن تلفيات في أدوات العلف الخاصة بالدواجن، وبعض مكونات المزرعة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.