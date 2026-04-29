

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1/5/2026، بدء تنفيذ خطة تحويلات مرورية جديدة لمواجهة أي كثافات متوقعة، تزامنًا مع أعمال رفع الكمر الخرساني الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)، وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

تحويلات مرورية بطريق مصر أسوان الزراعى لمدة 10 أيام

وأعلنت الجهات المختصة عن غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي في الاتجاه القادم من ميدان المنيب باتجاه مدينة العياط، على أن تستمر الأعمال لمدة 10 أيام متواصلة حتى صباح الأحد الموافق 10/5/2026، وذلك خلال الفترة الليلية من الساعة 12:30 صباحًا حتى 5:30 صباحًا، بهدف تقليل التأثير على الحركة المرورية خلال فترات الذروة.



وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب والمتجهة إلى مدينة العياط سيتم تحويلها إلى مسار بديل مستحدث، حيث يتم الدخول يمينًا بجوار منطقة الأعمال في نفس الاتجاه، ثم استكمال السير داخل مسار التحويلة بطول 200 متر، قبل العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال بشكل آمن ومنظم.



وأكدت الإدارة أنه سيتم الدفع بالخدمات المرورية اللازمة على مدار فترة تنفيذ الأعمال، لمتابعة حركة السيارات ميدانيًا، ومنع أي تكدسات أو اختناقات مرورية، مع العمل على تسهيل حركة المرور وتقديم الإرشادات لقائدي المركبات لضمان انسيابية الحركة.



كما أشارت إلى التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة للمشروع، لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية والحواجز المرورية، بما يضمن تأمين منطقة الأعمال وحماية المواطنين أثناء فترة التنفيذ، مع التأكيد على اتخاذ جميع إجراءات السلامة المرورية اللازمة طوال فترة الغلق والتحويلات.

وتأتي هذه الأعمال في إطار تنفيذ أحد أهم مشروعات النقل الحديثة، بما يواكب خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية.

