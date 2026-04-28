قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 14 متهماً، من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري سابق بنادي المعادي، إلى جلسة 24 مايو المقبل، مع إحضار المتهمين من محبسهم لمواجهة الاتهامات المنسوبة إليهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافي، وبحضور سكرتارية أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

خلفية القضية وأرقامها

تعود تفاصيل القضية إلى القضية رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 2806 لسنة 2024، والمتهم فيها عدد كبير من الأشخاص بينهم محامون، وموظف عام سابق، وتاجر، ومسؤول علاقات عامة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في تزوير محررات رسمية تتعلق ببيع قطعة أرض تابعة لسفارة إحدى الدول العربية في نطاق محافظة الجيزة.

وقائع التزوير داخل الأوراق الرسمية

كشفت أوراق الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر اشتركوا مع موظف عام بمكتب توثيق نادي المعادي في ارتكاب تزوير في توكيلات رسمية، من خلال إثبات بيانات غير صحيحة، وإظهار وقائع مزورة على أنها صحيحة، وذلك عبر إدخال معلومات مغلوطة والتوقيع بأسماء منتحلة، بما مكنهم من استصدار توكيلات رسمية مزورة.

انتحال صفة واستخدام مستندات مزيفة

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول انتحل صفة المجني عليه مستخدماً جواز سفر مزور، وادعى أنه الشخص الحقيقي "نظام.ب"، وبناءً عليه تم استكمال باقي الإجراءات الرسمية على أساس بيانات غير صحيحة، ما ساهم في إتمام عمليات التزوير.

اشتراك موظفين عموميين في الواقعة

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين اشتراكهم مع موظفين عموميين، من بينهم أمين شرطة وسكرتير تحقيق، في إثبات وقائع غير صحيحة بمحاضر رسمية، ومحاضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة، تضمنت ادعاءات بشراء قطعة الأرض محل الواقعة على خلاف الحقيقة.

استخدام المحررات المزورة أمام المحاكم

وأكدت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفوا بالتزوير، بل قاموا باستخدام المحررات المزورة في رفع دعاوى مدنية أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، تتعلق بصحة ونفاذ العقود، وشطب الرهن، وعدم الاعتراض على التصرف في الأرض، مع تقديم مستندات مزورة لإثبات تلك الطلبات.

امتداد التزوير لمحررات قضائية

كما تبين اشتراك المتهمين في تزوير دعوى صحة توقيع منسوبة لمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، عبر اصطناع بيانات غير صحيحة، وتزوير توقيعات وأختام رسمية، ونسبها زورًا لجهات قضائية، واستخدامها كأدلة في النزاع.

إحالة القضية للمحاكمة الجنائية

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين جميعاً إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت اشتراكهم في جرائم التزوير في محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة، والتلاعب في مستندات رسمية تخص ملكية أرض دبلوماسية، مع تعمد الإضرار بالغير وإدخال بيانات غير صحيحة على النحو الوارد بأوراق القضية.

