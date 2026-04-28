بعد 6 وقائع.. سقوط عاطل ابتز ضحاياه بصورهم الشخصية وهدد بنشرها

كتب : علاء عمران

03:44 م 28/04/2026

المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل بمحافظة الإسكندرية، بتهمة ابتزاز مواطنين عبر تطبيقات واستغلال صورهم للحصول على أموال.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي.

أسلوب الجريمة

وتبين أن المتهم، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، تخصص في استدراج المواطنين عبر تطبيقات الهاتف، والحصول على صورهم الشخصية، ثم تهديدهم ونشر الصور ومقاطع فيديو بهدف ابتزازهم ماديًا.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط المتهم. وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته، أقر بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

