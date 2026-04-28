إعلان

الماكينات المرورية الذكية.. استخراج رخصة القيادة في دقائق داخل المولات

كتب : صابر المحلاوي

04:15 م 28/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في خطوة تعكس التحول السريع نحو الخدمات الرقمية، أصبح إنجاز معاملات المرور أسهل من أي وقت مضى، بعدما انتقلت الإجراءات من الطوابير والزحام داخل الوحدات التقليدية إلى ماكينات ذكية داخل المولات، تمنحك الرخصة خلال دقائق وبخطوات بسيطة لا تتجاوز بضع نقرات.

خدمة بضغطة زرتتيح وزارة الداخلية عبر هذه الماكينات استخراج رخصة القيادة أو بدل فاقد أو تالف خلال دقائق، من خلال نظام خدمة ذاتية متكامل يبدأ بقراءة البيانات إلكترونيًا وينتهي بطباعة الرخصة فورًا.

أماكن التشغيل

تم تشغيل الماكينات في عدد من المواقع أبرزها سيتي ستارز بمدينة نصر ومول العرب بالجيزة، مع خطة للتوسع في باقي المحافظات.

خطوات استخراج الرخصة

التسجيل عبر بوابة مرور مصر أو تطبيق وزارة الداخلية
التوجه إلى ماكينة الخدمة داخل المول
إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف
استلام رمز تحقق (OTP)
طباعة الرخصة فورًا

التوسع في المحافظات

تشمل الخدمة وحدات مرور ذكية ومتنقلة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات، ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة المرور.

إعلان

إعلان

