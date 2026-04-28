تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بدهس كلاب ضالة عمدًا، ما أدى إلى نفوق أحدها بمحافظة الإسماعيلية.

تحديد وضبط المتهم

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وضبط قائدها، وتبين أنه مالك مزرعة، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

أقوال قائد السيارة

بمواجهته، أقر بأنه أثناء قيادته سيارته بدائرة المركز فوجئ بمرور أحد الكلاب الضالة أمامه، وأثناء محاولته تفاديه، اصطدم بآخر كان بجانب الطريق، مؤكدًا أن الواقعة حدثت دون قصد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

