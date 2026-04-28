إعلان

بعد انتشار فيديو.. ضبط مالك مزرعة دهس كلبًا في الإسماعيلية

كتب : علاء عمران

03:39 م 28/04/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بدهس كلاب ضالة عمدًا، ما أدى إلى نفوق أحدها بمحافظة الإسماعيلية.

تحديد وضبط المتهم

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وضبط قائدها، وتبين أنه مالك مزرعة، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

أقوال قائد السيارة

بمواجهته، أقر بأنه أثناء قيادته سيارته بدائرة المركز فوجئ بمرور أحد الكلاب الضالة أمامه، وأثناء محاولته تفاديه، اصطدم بآخر كان بجانب الطريق، مؤكدًا أن الواقعة حدثت دون قصد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية دهس الداخلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

