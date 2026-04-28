أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، حزمة من القرارات العاجلة والحاسمة بشأن واقعة تعرض تلميذة بالمرحلة الابتدائية للتحرش من قبل أحد العاملين بإحدى المدارس التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، مؤكدًا أن سلامة الطلاب الجسدية والنفسية تمثل أولوية قصوى، وأنها "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.

إيقاف مديرة المدرسة وإحالة الإدارة للتحقيق

وتضمنت قرارات محافظ سوهاج إيقاف مديرة المدرسة عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات، أيهما أقرب، إلى جانب إحالة إدارة المدرسة بالكامل للتحقيق الفوري، للوقوف على أية أوجه تقصير إداري أو إشرافي في التعامل مع الواقعة.

كما وجه المحافظ بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها على الفور، وقررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.

تشديد الرقابة داخل مدارس سوهاج

وشدد المحافظ على جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة تفعيل الإشراف اليومي داخل المدارس، وتكثيف المتابعة الميدانية في كافة المرافق والمنشآت التعليمية، لضمان توفير بيئة آمنة تحافظ على أمن وسلامة الطلاب.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو تورطه في أي تجاوز يمس كرامة الطلاب أو أمنهم داخل المؤسسات التعليمية.

إعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة

وأشار محافظ سوهاج إلى أهمية الالتزام بمبدأ الشفافية الكاملة مع الرأي العام، مؤكدًا ضرورة إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه أو إهماله.

تعليم سوهاج: التعامل مع الواقعة بمنتهى الحسم

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية تتابع تطورات الواقعة لحظة بلحظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن التعامل مع الحادث تم بمنتهى الحزم منذ اللحظة الأولى.

وأضاف أن المديرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوز، مع تكثيف الرقابة والمتابعة على جميع المدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وحرصًا على طمأنة أولياء الأمور بأن أبناءهم في أيدٍ أمينة.