الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل

كتب : أحمد الخطيب

04:14 م 28/04/2026

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، قرارها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك+"، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو 2026.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي القرار في إطار الرؤية الاستراتيجية طويلة الأجل للدولة وتطور قطاع الطاقة لديها، خاصة مع تسريع الاستثمارات في زيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز دورها كمنتج موثوق يستشرف تحولات أسواق الطاقة العالمية.

مراجعة شاملة في ظل المتغيرات العالمية

وجاء القرار عقب مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية وقدرات الدولة الحالية والمستقبلية، وفي ضوء المصلحة الوطنية، مع استمرار التقلبات الجيوسياسية التي تؤثر على توازنات العرض، مقابل توقعات بنمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد.

وأكدت الإمارات التزامها بدعم استقرار أسواق الطاقة من خلال توفير إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار مناسبة، مع التركيز على الكفاءة والاستدامة وخفض التكاليف.

ويأتي الانسحاب بعد أكثر من خمسة عقود من التعاون داخل "أوبك"، حيث انضمت الإمارات عام 1967، وأسهمت بدور فاعل في دعم استقرار السوق وتعزيز التنسيق بين الدول المنتجة.

وشددت الدولة على أن القرار يعكس مرونة أكبر في سياساتها الإنتاجية، مع استمرار نهجها المسؤول في التوازن بين العرض والطلب، مؤكدة أنها ستواصل زيادة الإنتاج تدريجيًا وفقًا لظروف السوق.

كما أكدت استمرار التعاون مع الشركاء، ومواصلة الاستثمار في مختلف مجالات الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، دعمًا للنمو الاقتصادي وتحول منظومة الطاقة.

الأمارات أوبك أسعار النفط

