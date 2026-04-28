تفاصيل جديدة في نزاع محمود البنا وميدو أمام المحكمة الاقتصادية

كتب : أحمد عادل

12:18 م 28/04/2026 تعديل في 12:29 م

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد أحمد حسام "ميدو" على خلفية واقعة السب القذف، لجلسة 7 يونيو المقبل.

إلغاء حبس ميدو وتكتفي بتغريمه 20 ألف جنيه


وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية، قضت بقبول استئناف أحمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق، على حكم حبسه شهرًا لاتهامه بسب وقذف الحكم محمود البنا، واكتفت مجددًا بتغريمه 20 ألف جنيه فقط.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس ميدو شهرًا بعد إدانته بسب وقذف الحكم محمود البنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما نشره خرج عن حدود النقد الرياضي وتحول إلى تشهير وإساءة، خاصة في ظل شهرته واتساع قاعدة متابعيه.

تفاصيل الاتهام

وقضت المحكمة بمعاقبته بالحبس شهرًا، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه لصالح الحكم.

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قدمه الحكم محمود البنا للنيابة العامة، اتهم فيه ميدو بسبّه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مباراة بين الأهلي وبيراميدز أدارها البنا تحكيميًا، بعدما نشر ميدو منشورات اتهم فيها الحكم بمجاملة الأهلي.

