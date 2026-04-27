قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تأجيل محاكمة تشكيلاً عصابيًا دوليًا "عصابة الأوكران" مكون من 8 متهمين، على خلفية اتهامهم بتصنيع مواد مخدرة في فيلا بأكتوبر، و بيعها خارج البلاد. إلى جلسة بعد غد.

عصابة الأوكران في فخ المباحث



وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 12504 لسنة 2025 جنايات أول أكتوبر، المقيدة برقم 3839 لسنة 2025 كلى أكتوبر أن المتهمين "ايفان هوتسولياك"، و "ايفينى ميخانيليك"، و "أولجا تشيبكالينكو"، و " عبد الله بيت دايف"، و "فيكتر كستا كيستى"، و " ميرون بايباك "، و " انستازيا باشيكو"، و " محمود محمد"، ألّفوا و أداروا تشكيلاً عصابيًا غرضه الاتجار فى المواد المخدرة، حيث تولى المتهم الأول إدارة التشكيل وتوزيع الأدوار، متمثلاً دور الزعامة عبر إبرام الصفقات مع كبار جالبى ومهربي المواد المخدرة لترويجها خارج البلاد، وتوفير المواد المخدرة لباقى عناصر التشكيل لمزاولة نشاطهم الآثم. وذلك في 22 أبريل 2025 بنطاق أكتوبر بالجيزة.



وأوضحت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى أن المتهمين صنعوا وصدروا جواهر وعقاقير مخدرة "الفينيثيل أمين"، من وإلى داخل وخارج جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابى من الجهات الإدارية المختصة، و حازوا و أحرزوا جواهر وعقاقير مخدرة من ذات النوع بقصد الاتجار، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

حريق لغز عصابة ايفان الأوكرانية



واستمعت النيابة العامة لأقوال شاهد الإثبات في الدعوى، والذي أكد في شهادته بأن ورد إليه بلاغ بوجود حريق بإحدى العقارات في نطاق مدينة السادس من أكتوبر، و تبين عقب إخماد الحريق وجود كمية كبيرة من مسحوق وأقراص جوهر "الفينيثيل أمين" ومعدات وأدوات تستخدم فى تصنيع ذات الجوهر المخدر.



كما أكد الشاهد في أقواله أنه عثر على 5 هواتف محمولة وجهاز لوحي وحاسب آلى محمول ومبلغ مالى، و تمكن من ضبط 4 متهمين وبحوزتهم 3 هواتف محمولة وسيارتين وبمواجهتهم أقروا بتكوين تشكيلا عصابيًا بقصد الاتجار فى المواد المخدرة وجلب المواد الخام من خارج البلاد وتصنيعها داخل البلاد تمهيدًا لتصديرها للخارج.