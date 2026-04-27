مشهد فوضوي داخل موقف سيارات بالبحيرة أثار الجدل على مواقع التواصل، بعدما تحولت خلافات بسيطة بين السائقين إلى مشاجرة علنية وثقها مقطع فيديو متداول.

فيديو البحيرة

مباحث البحيرة كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بأحد المواقف.

تحريات الشرطة

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائقان " أحدهما مصاب بكدمة")، طرف ثان: (سائق)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، لخلافات بينهم حول أولوية تحميل الركاب قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض مما أدى لإصابة أحد أفراد الطرف الأول.

القبض على الطرفين

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (عصا خشبية "المستخدمة فى التعدى")، والسيارتين ملكهما "ساريتى التراخيص" وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية.