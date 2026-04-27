أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن التهرب من التأمينات الاجتماعية جريمة اقتصادية كبرى تساوي الخيانة في العالم السياسي.

وأوضح بهاء الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن 50% من القوة العاملة لا تدفع اشتراكات تأمينية.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن التضخم في 3 سنوات بلغ 100% بينما المعاشات لم ترتفع بنفس النسبة.

وتابع أن العائد على أموال التأمينات يحتاج لاستثمار أكثر جرأة في البورصة كسوق منظمة وليس مقامرة.

وشدد الدكتور زياد بهاء الدين على أن من لا يدفع تأمينات لعماله هو رجل مجرم في حق العامل والمجتمع.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الرأي العام يجب أن يدعم القائمين على أموال التأمينات لتحقيق عائد أكبر لمصلحة المواطن.