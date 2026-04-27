بهاء الدين: العائد على أموال التأمينات الاجتماعية يحتاج لاستثمار أكثر جرأة

كتب : داليا الظنيني

10:19 م 27/04/2026

الدكتور زياد بهاء الدين

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن التهرب من التأمينات الاجتماعية جريمة اقتصادية كبرى تساوي الخيانة في العالم السياسي.

وأوضح بهاء الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن 50% من القوة العاملة لا تدفع اشتراكات تأمينية.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن التضخم في 3 سنوات بلغ 100% بينما المعاشات لم ترتفع بنفس النسبة.

وتابع أن العائد على أموال التأمينات يحتاج لاستثمار أكثر جرأة في البورصة كسوق منظمة وليس مقامرة.

وشدد الدكتور زياد بهاء الدين على أن من لا يدفع تأمينات لعماله هو رجل مجرم في حق العامل والمجتمع.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق أن الرأي العام يجب أن يدعم القائمين على أموال التأمينات لتحقيق عائد أكبر لمصلحة المواطن.

زياد بهاء الدين تأمينات اجتماعية معاشات

"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز
ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
