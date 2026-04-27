أحمد موسى: المسيرات أصبحت سلاح الحسم في الحروب الحديثة

كتب : داليا الظنيني

10:22 م 27/04/2026

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الطائرات المسيرة باتت تمثل عنصرا حاسما في تغيير موازين الحروب الحديثة، وأصبحت قادرة على تحقيق الحسم العسكري.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الطائرات المسيرة تحولت من أدوات مساندة إلى سلاح رئيسي.

وأشار الإعلامي إلى أن تكلفة 100 طائرة مسيرة تعادل تكلفة طائرة مقاتلة واحدة، وهي قادرة على إحداث خسائر دقيقة في ساحات القتال.

وأضاف أن أكثر من 100 دولة حول العالم تستخدم الطائرات الهجومية المسيرة، ونحو 76 دولة تتسابق في تصنيعها وتطويرها.

وتابع أن أنظمة الدفاع الجوي تواجه تحديات كبيرة في رصد جميع أنواع الطائرات المسيرة.

وشدد أحمد موسى على أن صاروخ اعتراض الدرونز قد يصل سعره إلى مليون دولار، مما يعكس فجوة تكلفة ضخمة بين الهجوم والدفاع.

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز
الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية
موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
