إعلان

الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة الجمعة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية

كتب : حسن مرسي

10:07 م 27/04/2026

طقس حار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس فصل الربيع يشهد فترة من التقلبات الجوية، مطمئنًا المواطنين بأنها ليست الفترة الأصعب، موضحًا أن البلاد شهدت بالفعل تقلبات حادة وسريعة مع سقوط أمطار وصلت إلى غزيرة ورعدية في بعض المناطق.

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الساعات المقبلة والأسبوع الجاري سيشهدان استقرارًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن ذروة هذا الارتفاع ستكون يوم الجمعة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية في بعض المناطق.

وأوضح أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة بنهاية الأسبوع، مؤكدًا عدم وجود فرص لسقوط الأمطار خلال هذه الفترة.

وشدد القياتي على أن الشبورة المائية ستستمر خلال صباحي الثلاثاء والأربعاء، لكنها تتلاشى بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، بما يضمن تحسن مستوى الرؤية على الطرق السريعة والزراعية.

وأكد عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن هذه التغيرات الجوية طبيعية في فصل الربيع، داعيًا المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية استقرار الطقس ارتفاع الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عقب ثلاثية بيراميدز.. مصدر يكشف أول قرار في الأهلي
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
فخ مباحث الجيزة.. لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية"
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي