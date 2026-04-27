لم تكن خيوط الفجر الأولى في حي المرج تنذر بشيء سوى يوم هادئ، لكن خلف أحد الأبواب المغلقة أحكم شيطان الشك قبضته على عقل نجار مسلح، ليحول ساحة صلح عائلية إلى "بركة دماء" هزت أركان القاهرة.

بقلب متحجر وجملة واحدة لخصت دافعه الإجرامي "مفيش طلاق عندنا"، سطر المتهم الفصل الأخير في حياة شريكة عمره ووالدتها، مخلفاً وراءه مجزرة بشرية و4 مصابين يصارعون الموت.

جريمة المرج

بدأت المأساة حين قررت الزوجة العشرينية الهروب من جحيم الخلافات والشكوك القاتلة، لاجئة إلى حضن عائلتها. لم يتقبل الزوج المنكسر كبرياؤه فكرة الهجر؛ حاول إعادتها باللين ففشل، فقرر أن يعيدها "جثة هامدة".

رحلة الانتقام من المرج إلى المنيا

يوم الحادث، تسلل المتهم كاللصوص، كسر قفل العقار، ثم اقتحم باب الشقة بجنون. لم يمهلهم فرصة للعتاب؛ وبمجرد أن نطق لسان الزوجة بالرفض، انهال عليها وعلى والدتها بـ "ماسورة حديدية" وسلاح أبيض، ليسقطا صريعتين في الحال أمام ذهول الجميع.

لم يكتفِ بذلك، بل أصاب كل من حاول التصدي له من أقاربها، قبل أن يسرق هاتف زوجته ويفر هارباً إلى مسقط رأسه بمحافظة المنيا، ظناً منه أن المسافة ستحميه من قبضة العدالة.

السقوط في قبضة الشرطة

لكن "عيون القاهرة" لم تنم؛ فخلال ساعات، نجح رجال المباحث بالتنسيق مع الأمن العام في تتبع خط سيره وإلقاء القبض عليه وبحوزته أدوات الجريمة الملطخة بالدماء. وبمواجهته، وقف المتهم بدم بارد يعترف بجريمته، مؤكداً أن دافعه كان "الشك" ورفضه لفكرة الانفصال، ليواجه الآن مصيره خلف القضبان بانتظار كلمة القضاء.

