تحت ضغط المستثمرين.. ارتفاع سعر الفائدة 0.5% على أذون خزانة بالدولار

كتب : منال المصري

10:17 م 27/04/2026

البنك المركزي المصري

باع البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أذون خزانة مقوم بالدولار لأجل 364 يوماً بقيمة 933.9 مليون دولار، وذلك نيابةً عن وزارة المالية المصرية بزيادة 33.9 مليون دولار عن المستهدف.

بحسب بيانات المركزي، فإن سعر الفائدة ارتفع 0.5% خلال عطاء اليوم إلى 4% مقارنة بآخر عطاء في فبراير الماضي تحت ضغط طلب المستثمرين سعر فائدة وصل آقصاه إلى 4.95%.

آخر عطاء لأذون الخزانة "سنة" باع المركزي خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 961 مليون دولار بسعر فائدة 3.5%.

ويقوم البنك المركزي بإعادة طرح 6 عطاءات مقومة بالدولار على مدار العام، مع اقتراب موعد استحقاق كل منها.

كما يعيد طرح عطاءين مقومين باليورو خلال شهري أغسطس ونوفمبر من كل عام

