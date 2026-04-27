شهد الطريق الأوسطي، في الاتجاه القادم من التجمع نحو حلوان، أسفل نفق الأوسطي بدائرة قسم شرطة حلوان، اشتعال النيران في سيارة نقل ثقيل (تريلا) محملة بالأسمنت.

حريق تريلا الأوسطي

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه لمنع امتداده أو تأثيره على حركة المرور.

السيطرة على الحريق

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، مع فحص أسباب اندلاع النيران.

