كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام خطيب ابنته السابق باختطافها لرفضه زواجهما بالقاهرة.

ادعاء خطف فتاة القاهرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من (القائم على النشر- مقيم بمحافظة القليوبية) بتغيب ابنته 16 عاما وقيام (طالب – مقيم بدائرة القسم) بتحريضها على ترك مسكن أهليتها والإقامة رفقته عقب فسخ خطبتهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بقيام المتغيبة بالاتصال به وإخباره بقيامها بترك منزل أهليتها لسوء معاملة والدها لها ورفضه زواجها منه وإقامتها لدى إحدى معارفها بمحافظة الدقهلية، وباستدعاء المتغيبة وبسؤالها أقرت بذلك، وتم تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو البحيرة

فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لمحاولته الدلوف لمنزله والتعدى عليه بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عامل "القائم على النشر") ، طرف ثانى: (والدته ، وزوجها "الظاهر بمقطع الفيديو" ، ونجلهما) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب لخلافات بينهم حول ملكية منزل وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ماسبق.

فيديو دمياط

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بالتعدى على نجل شقيقته بالضرب باستخدام سلاح أبيض وصاعق كهربائى والادعاء بعدم ضبطهما بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (نجل شقيقة القائم على النشر "مصاب بجروح قطعية وكسر بالذراع " مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام "سلاح أبيض ،عصا خشبية، صاعق كهربائى" وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بذات الدائرة) ، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى التعدى. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

