زياد بهاء الدين: مستوى معيشة الطبقة الوسطى في مصر تراجع

كتب : داليا الظنيني

10:21 م 27/04/2026

الدكتور زياد بهاء الدين

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن مستوى معيشة الطبقة الوسطى في مصر تراجع بشكل عام، مشيرا إلى أنها شديدة التحمل.

وأضاف بهاء الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن الطبقة الوسطى هي صمام الأمان في أي مجتمع.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن استقرار الطبقة الوسطى يعني استقرار المجتمع بأكمله ولا نهضة حقيقية بدونها.

وتابع الخبير الاقتصادي أن الطبقة الوسطى المصرية تلجأ لآليات تدبير متعددة، مثل عمل الزوجين معا أو البحث عن وظائف إضافية.

وشدد بهاء الدين على أن تعبير الطبقة الوسطى نفسه تغير وانقسم إلى طبقة وسطى عليا ومتوسطة ودنيا.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأسبق أن هناك حاجات كثيرة ناقصة لاستقرار الطبقة الوسطى بالمعنى الحقيقي المطلوب.

زياد بهاء الدين طبقة وسطى تراجع مستوى المعيشة

