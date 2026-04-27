وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان

كتب : مصراوي

06:11 م 27/04/2026 تعديل في 06:14 م

تحطم طائرة - ارشيفية

جوبا - (أ ب)

أعلنت سلطة الطيران المدني في جنوب السودان أن طائرة من طراز "سيسنا" تحطمت اليوم الاثنين في ضواحي العاصمة جوبا، مما أسفر عن وفاة الطيار وجميع ركابها وعددهم 13 شخصا.

وقالت سلطة الطيران إن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة ربما تكون قد تحطمت بسبب ظروف الطقس السيء التي تسببت في ضعف الرؤية، وقال مسؤولون إن الطائرة كانت تقل مواطنين اثنين من كينيا، بينما كان الباقون من جنوب السودان.

وذكرت هيئة الطيران المدني أنه تم إرسال فريق إلى موقع الحادث على بعد نحو 20 كيلومترا خارج جوبا، لجمع المعلومات ودعم خدمات الطوارئ.

وأظهرت مقاطع فيديو لموقع التحطم تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حطام الطائرة وهو مشتعل، وبدا الموقع في مقاطع الفيديو جبليا ويغطيه الضباب.

