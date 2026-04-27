قررت محكمة جنح العجوزة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة ضد الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بالسب والقذف والتشهير بحق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

عدم اختصاص المحكمة

صدر القرار خلال جلسة نظر الدعوى، حيث انتهت المحكمة إلى عدم ولايتها بنظر القضية، وقررت إحالة أوراقها إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن المنتظر أن تتولى جهات التحقيق تحديد المحكمة المختصة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة والفصل في الاتهامات.

بداية الأزمة

وكان مرتضى منصور قد تقدم ببلاغ يتهم فيه عمرو أديب بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. وباشرت الجهات المختصة فحص البلاغ، قبل أن تقرر إحالته إلى المحاكمة عقب ثبوت جدية الاتهامات.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة