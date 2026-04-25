أسرة ترامب تثير الجدل بشأن إصابة والد الرئيس بالخرف في نفس عمره

قالت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عمّها يُظهر علامات تشير إلى إصابته بمرض الخرف، وهو نفس المرض الذي شُخّص به والده فريد ترامب في أوائل التسعينيات.

وفي حديثها عبر الهواء مباشرة في برنامج "كوكب أمريكا" على قناة ABC، قالت ماري إنها ترى الكثير من جدها الراحل في دونالد ترامب حاليًا.

إصابة والد ترامب بمرض الخرف

وأضافت: "كان جدي في نفس عمر دونالد تقريبًا، ربما أصغر قليلًا… ربما كان في منتصف السبعينات عندما بدأ يُظهر علامات الخرف، مثل فقدان الذاكرة قصيرة المدى، ومشاكل في ضبط الاندفاع، وغيرها. ثم تدهورت حالته بشكل مفاجئ في أوائل إلى منتصف الثمانينات".

وقالت أيضًا: "كان هذا رجلًا ذكيًا للغاية في ذروته، وكان حاد الذكاء، وفجأة أصبح يبدو وكأنه لا يدرك الزمان والمكان". وتابعت ماري: "من المقلق كم أرى جدي في دونالد هذه الأيام. فهو غالبًا لا يبدو مدركًا أين هو أو لماذا هو هناك أو مع من".

انفعالات دونالد ترامب

وأضافت: "بالطبع، لم يكن لدى دونالد يومًا تحكم جيد في انفعالاته، لكن منذ بداية هذا العام تحديدًا أصبح غير قادر تقريبًا على كبح غضبه أو منع نفسه من قول أو نشر أشياء خاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل التهديدات بالإبادة".

وأشارت إلى أن والد ترامب، فريد ترامب، "لم يكن يتذكر تاريخ ميلاده أو عمره في سنواته الأخيرة، ولم يعد يتعرف على أشخاص عرفهم لعقود، بمن فيهم زوجته وابنه دونالد". كما ذكر التقرير أنه اضطر في إحدى المرات إلى التذكير بسبب حضوره حفل زفاف دونالد عام 1993، حيث كان وصيف العريس.

وتوفي فريد ترامب والد الرئيس الأمريكي عام 1999 عن عمر 93 عامًا، بعد ثماني سنوات من تشخيصه بالخرف. أما دونالد ترامب، فلم يتم تشخيصه بالخرف أو التدهور المعرفي، ويؤكد أنه يجتاز اختبارات القدرات الذهنية بنتائج ممتازة.