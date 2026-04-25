أعلن مصدر أمني سوري توقيف والد أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، إلى جانب عدد من أقاربه وآخرين، وذلك عقب القبض عليه في منزله بقرية نبع الطيب الواقعة في سهل الغاب بريف حماة.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة "سانا"، أن توقيف هؤلاء جاء على خلفية الاشتباه بتورطهم في التستر على اختفاء أمجد يوسف خلال الفترة الماضية.

وفي موازاة ذلك، تشهد قرية نبع الطيب حالة من التوتر والقلق بين السكان، بعد انتشار تحذيرات من احتمال تعرضها لهجمات انتقامية خلال الساعات والأيام المقبلة، في ظل اتهامات للأهالي بالتستر على المتهم وتقديم الحماية له.

وخلال الساعات التي تلت اعتقال أمجد يوسف، تصاعدت على منصات التواصل الاجتماعي دعوات تحريض جماعي ضد سكان القرية، ترافقت مع مطالبات بمحاسبة كل من يثبت تورطه في التستر عليه.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، يوم الجمعة، القبض على أمجد يوسف، المتهم بتنفيذ مجزرة راح ضحيتها عشرات المدنيين، والتي كُشف عنها لاحقاً عبر تحقيقات دولية أثارت صدمة واسعة بسبب مشاهد الإعدام، حيث جرى اعتقال مدنيين عزل وإلقاؤهم في حفرة وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين قبل إطلاق النار عليهم.