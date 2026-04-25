كشف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب حقيقة ما يُتداول بشأن وجود محاور ثابتة في المنطقة، سواء تلك التي يُقال إنها تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان أو غيرها من التوصيفات المتداولة.

وأكد "أديب"، خلال لقاء ببرنامج "بتوقيت مصر" على قناة "بي بي سي" أن الحديث عن وجود محاور إقليمية ثابتة لا يعكس الواقع الحقيقي للعلاقات الدولية والإقليمية.

وقال ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك محور يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان مقابل محور آخر يضم الإمارات وإسرائيل: "لا يوجد ما يسمى بمحور الإمارات وإسرائيل".

وأوضح: "أولًا، لا يوجد ما يُسمى بمحور الإمارات وإسرائيل كما يُروج على السوشيال ميديا".

وأضاف: "الإمارات عندما أقامت العلاقات الإبراهيمية، كان في إسرائيل حكومة مختلفة، وكان نفتالي بينيت ويائير لابيد في السلطة، وعندما سُئل الدكتور أنور قرقاش عن استمرار العلاقات بعد ما يحدث في غزة، قال إن الرهان على فكرة السلام وليس على حكومة بعينها".

وتابع: "حتى يائير لابيد زار الإمارات مؤخرًا، وهناك تغيرات سياسية داخل إسرائيل واحتمالات بعدم استمرار نتنياهو في الحكم، وشعبيته في تراجع بسبب فشله في إدارة ملفات غزة ولبنان وإيران".

واستكمل: "أما ما يُسمى بمحور مصر والسعودية وتركيا وباكستان، فهو ليس محورًا استراتيجيًا ثابتًا، بل تحالفات تكتيكية مرتبطة بالظروف والأزمات".

وأشار إلى أن المنطقة العربية تتعامل مع الملفات بشكل "مرحلي"، موضحًا أنه لو كان هناك تحالف عسكري عربي كما طُرح في 2015–2016، لكانت هناك قوة عربية للتدخل السريع وتأمين الممرات البحرية والثروات الاستراتيجية.

