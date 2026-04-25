كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام حارس عقار بالتعدي بالسب على إحدى السيدات، ومنعها من دخول مسكنها وتهديدها بإلحاق الأذى بها، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تفاصيل ضبط حارس عقار بعد واقعة فيديو فيصل

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد المجني عليها، وتبين أنها طبيبة مقيمة بدائرة القسم.

وبسؤالها، قررت أنها اشترت شقة سكنية بالعقار محل الواقعة، وفوجئت بقيام حارس العقار بمطالبتها بمبلغ مالي كـ"سمسرة" نظير شرائها الشقة، وتعديه عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء حال رفضها السداد.

عمولة شقة تشعل الأزمة

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهم الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بذات العقار.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك بوجود اتفاق سابق بينه وبين المجني عليها على تقاضي عمولة نظير إتمام عملية الشراء، ورفضها السداد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

