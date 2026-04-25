بسبب عمولة 75 ألف جنيه.. ضبط حارس عقار فيصل لتهديد مالكة شقة | فيديو

كتب : علاء عمران

11:42 ص 25/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام حارس عقار بالتعدي بالسب على إحدى السيدات، ومنعها من دخول مسكنها وتهديدها بإلحاق الأذى بها، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد المجني عليها، وتبين أنها طبيبة مقيمة بدائرة القسم.
وبسؤالها، قررت أنها اشترت شقة سكنية بالعقار محل الواقعة، وفوجئت بقيام حارس العقار بمطالبتها بمبلغ مالي كـ"سمسرة" نظير شرائها الشقة، وتعديه عليها بالسب وتهديدها بالإيذاء حال رفضها السداد.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهم الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بذات العقار.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا ذلك بوجود اتفاق سابق بينه وبين المجني عليها على تقاضي عمولة نظير إتمام عملية الشراء، ورفضها السداد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

