سقوط سائق "توك توك" بتهمة التعدي على سيارة سيدة بالإسكندرية

ضبط قائد "توك توك" بلا رخصة بعد التعدي على سيارة سيدة بالإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

08:25 م 24/04/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد مركبة “توك توك” بعد اصطدامه بسيارتها وإحداث تلفيات بها أسفل أحد الكبارى.

وبالفحص، تبين أن القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 16 الجاري، وأثناء قيادتها سيارتها “سارية التراخيص” بدائرة قسم شرطة مينا البصل، فوجئت بقيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدامه بسيارتها وحدوث تلفيات بها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون تراخيص، وبمواجهة قائدها (أحد الأشخاص – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يحاول اختصار الطريق، وأن الاصطدام وقع دون قصد.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
ترفض القيود.. 3 أبراج تفشل في تحمل الالتزام بالعلاقات والعمل
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
نيويورك تايمز: عراقجي توجه إلى باكستان حاملا "ردا مكتوبا" على مقترح ترامب
