تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قائد مركبة “توك توك” بعد اصطدامه بسيارتها وإحداث تلفيات بها أسفل أحد الكبارى.

سقوط سائق "توك توك" بتهمة التعدي على سيارة سيدة بالإسكندرية

وبالفحص، تبين أن القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 16 الجاري، وأثناء قيادتها سيارتها “سارية التراخيص” بدائرة قسم شرطة مينا البصل، فوجئت بقيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدامه بسيارتها وحدوث تلفيات بها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها بدون تراخيص، وبمواجهة قائدها (أحد الأشخاص – لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه كان يحاول اختصار الطريق، وأن الاصطدام وقع دون قصد.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين