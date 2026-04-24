قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في منشور اليوم، إن ثلاث حاملات طائرات تعمل حاليًا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بموقع إكس، أن حاملات الطائرات الثلاث هي: يو إس إس أبراهام لينكولن و يو إس إس جيرالد آر. فورد و يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش، وتشكل معًا قوة تضم أكثر من 200 طائرة، و12 سفينة، و15 ألف بحار ومشاة بحرية.

وأضافت القيادة، أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تعمل فيها ثلاث حاملات طائرات داخل منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).





For the first time in decades, three aircraft carriers are operating in the Middle East at the same time. Accompanied by their carrier air wings, the USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) and USS George H.W. Bush (CVN 77) include over 200 aircraft and 15,000… pic.twitter.com/fbMdz1IYn8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 24, 2026