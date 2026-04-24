القيادة المركزية الأمريكية: 3 حاملات طائرات تعمل حاليا في الشرق الأوسط

كتب : وكالات

09:23 م 24/04/2026

حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في منشور اليوم، إن ثلاث حاملات طائرات تعمل حاليًا في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بموقع إكس، أن حاملات الطائرات الثلاث هي: يو إس إس أبراهام لينكولن و يو إس إس جيرالد آر. فورد و يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش، وتشكل معًا قوة تضم أكثر من 200 طائرة، و12 سفينة، و15 ألف بحار ومشاة بحرية.
وأضافت القيادة، أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تعمل فيها ثلاث حاملات طائرات داخل منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

