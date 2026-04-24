وجهت الفنانة منة شلبي الشكر والتقدير لكل من واساها في وفاة والدها، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي.

كتبت منة شلبي عبر حسابها على "X": " إنا لله و إنا إليه راجعون، أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من قدم لنا واجب العزاء في والدي الحبيب، شكر الله سعيكم وأطال الله في أعمار أحبابكم".

زوج منة شلبي يعلن وفاة والدها

أعلن المنتج أحمد الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي.

وكتب أحمد الجنايني: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

أعمال تنتظر عرضها منة شلبي قريبا

تشارك الفنانة منة شلبي بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.

كما تشارك بفيلم "عنبر الموت" وسط مجموعة من النجوم هم رشدي الشامي، بسمة، علي قاسم، حليم الجندي، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

