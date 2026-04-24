أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة والدها

كتب : مروان الطيب

08:29 م 24/04/2026

منة شلبي ووالدها

وجهت الفنانة منة شلبي الشكر والتقدير لكل من واساها في وفاة والدها، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي.
كتبت منة شلبي عبر حسابها على "X": " إنا لله و إنا إليه راجعون، أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من قدم لنا واجب العزاء في والدي الحبيب، شكر الله سعيكم وأطال الله في أعمار أحبابكم".

زوج منة شلبي يعلن وفاة والدها

أعلن المنتج أحمد الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي.
وكتب أحمد الجنايني: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حمايا الغالي محمد هشام الدين والد كل من مصطفي وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرى منه إلا كل خير".

569

أعمال تنتظر عرضها منة شلبي قريبا

تشارك الفنانة منة شلبي بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز.
كما تشارك بفيلم "عنبر الموت" وسط مجموعة من النجوم هم رشدي الشامي، بسمة، علي قاسم، حليم الجندي، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

منة شلبي وفاة والد منة شلبي أحمد الجنايني

إبراهيم تاتليس يحرم أولاده من الميراث ويتركها للدولة.. تعرف على التفاصيل
ترفض القيود.. 3 أبراج تفشل في تحمل الالتزام بالعلاقات والعمل
نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال
"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز

