بالفيديو.. إصابة 23 شخصا بينهم 10 من موظفي "البنتاجون" في حادث تصادم

كتب : وكالات

09:49 م 24/04/2026

حادث تصادم بين حافلتين لنقل الركاب

أُصيب ثلاثة وعشرون راكبًا في حادث تصادم بين حافلتين لنقل الركاب في موقف السيارات الجنوبي لمحطة مترو البنتاجون صباح يوم الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت وكالة حماية قوة البنتاجون، إن الحادث وقع حوالي الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباحًا، وشارك فيه حافلة تابعة لشركة أومني رايد وحافلة نقل تابعة لهيئة فيرفاكس للنقل. وأفادت السلطات بأن عشرة من المصابين من موظفي وزارة الحرب.
وقال المسؤولون حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية، إن ثمانية عشر شخصًا نُقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي الفحص والعلاج، بينما تلقى خمسة آخرون العلاج في موقع الحادث وغادروا بمفردهم.


وذكرت مصادر لشبكة 7 نيوز الأمريكية، أن الحادث كان "تصادمًا منخفض السرعة". ومن جانبها قالت وكالة حماية قوة البنتاجون إنه يتم تحويل جميع حركة الحافلات إلى محطة بنتاجون سيتي، وطُلب من الركاب اتخاذ ترتيبات سفر بديلة.

البنتاجون الولايات المتحدة الأمريكية حادث تصادم

بالفيديو.. إصابة 23 شخصا بينهم 10 من موظفي "البنتاجون" في حادث تصادم
بالفيديو.. إصابة 23 شخصا بينهم 10 من موظفي "البنتاجون" في حادث تصادم
