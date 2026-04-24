أفادت قناة الجزيرة بوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مساء اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عراقجي أنه سيبدأ جولة دبلوماسية إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو، بهدف التنسيق مع الشركاء بشأن المستجدات الإقليمية.

وأوضح عراقجي، في تدوينة عبر منصة "أكس"، أن هذه الزيارات تأتي لتعزيز التنسيق الوثيق حول القضايا الثنائية، إلى جانب التشاور حول التطورات في المنطقة، مؤكداً أن دول الجوار تمثل أولوية في السياسة الخارجية الإيرانية.

تسنيم: عراقجي لن يجري أي مفاوضات مع الأميركيين

ومن جانبها، أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي لن يجري أي مفاوضات مع الأميركيين في إسلام آباد.

وأضافت الوكالة أن عراقجي سيتوجه إلى باكستان وعمان وروسيا في زيارة رسمية، مشيرة إلى أن جدول أعماله في هذه الزيارات قد تم تحديده.