تصدر المطرب التركي، إبراهيم تاتليس محرك البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضي، بعدما أعلن عن تبرعه بممتلكاته للدولة التركية وحرمان أبنائه من الميراث.

أعلن الفنان إبراهيم تاتليس بعد خضوعه لجراحة استئصال المرارة، فى بيان له أنه قرر التبرع بثروته لإحدى المؤسسات الخيرية، قائلًا: «لم أرث أى مال من والدي، بل كسبته كله بنفسي»، وذلك وفقًا لما ذكرته عددًا من الصحف التركية.

وصية إبراهيم تاتليس بترك ثروته للدولة التركية

وجاء تصريحه عقب خروجه من المستشفى، وسئُل الفنان التركى البالغ من العمر 74 عامًا، عما إذا كان قد فكّر فى وصيته، أجاب: «لقد أوصيتُ بها للدولة، لن أمنح قرشًا واحدًا لأى شخص آخر، لقد كسبتُ مالى بنفسى، وسأفعل ما أشاء، وهذا شأنى الخاص».

وكشفت العديد من التقارير التركية أن صافي ثروة إبراهيم تاتليس تقدر بما يتراوح بين 150 مليون دولار و850 مليون دولار، وهذه الثروة ما بين فنادق وفيلات وشققًا وأراضى وسلاسل مطاعم، وقنوات فضائية وتلفزيونية فى إسطنبول، ويمتلك المطرب والممثل الشهير، أيضًا سيارات فاخرة وقوارب، وله ولدان وخمس بنات.

من هو إبراهيم تاتليس

إبراهيم تاتليسس من مواليد 1 يناير 1952، هو مغني وممثل وملحن تركي، وأحد أكثر الفنانين الأتراك تسجيلاً، حيث سَجلَ 42 ألبوم مِنها Ayağında Kundura الذي كسر مبيعات التسجيلات في تركيا سنة 1978، وألبوم Selam Olsun الذي يركز على الموسيقى الفلكلورية التقليدية معزوفةً على آلات محلية، وهو أحد كبار المغنيين الأتراك وأكثرهم شعبية حتى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، سجّل الكثير من الرقصات الفلكلورية الشهيرة مع أوركيسترا، يُلقّب بإيبو Ibo، إذ قدم برنامج Ibo Show الشهير في تركيا على عدة محطات تلفازية خاصة، وكذلك مثّل في العَديد من الأفلام السينيمائية، ودخل كمرشح في انتخابات النائب العام سنة 2007، وهو رجل أعمال نَشط في مجال السياحة والمطاعم والأعمال التجارية ومشاريع البناء.

اقرأ أيضا:



