الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في لبنان

كتب : محمد بدر الدين

08:45 م 24/04/2026

جنوب لبنان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- مقرها جنيف- أنها حددت أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في لبنان.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، اليوم الجمعة، وثقت عمليات قتل لأطقم طبية وصحفيين.
وتردد أن الجيش الإسرائيلي منع المسعفين أمس الأول الأربعاء، من تقديم المساعدة بعد مقتل صحفي، وإصابة مصور في هجوم.
وقال الخيطان "أفراد الخدمة الطبية، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك الصحفيون، تتوفر لهم الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.. ويرقى استهدافهم عمدا إلى جريمة حرب".
وفي تقرير، قدم المكتب دليلا جرى جمعه خلال الثلاثة أسابيع الأولى لتجدد الحرب في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، في أعقاب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على طهران، يوم 28 فبراير الماضي.
وأضاف الخيطان "خلص تحليلنا للهجمات واسعة النطاق والقصف والتوغلات البرية، إلى أن عمليات القوات الإسرائيلية في لبنان شملت هجمات مباشرة على المدنيين بما في ذلك أفراد من الخدمة الطبية".

جنوب لبنان لبنان وإسرائيل قصف لبنان الأمم المتحدة

نيويورك تايمز: عراقجي توجه إلى باكستان حاملا "ردا مكتوبا" على مقترح ترامب
