أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب مركبة تروسيكل بطريق السلخانة التابع لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن وقوع إصابات متفرقة بين الركاب.

بلاغ وتحرك أمني عاجل

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق السلخانة ووجود مصابين في موقع الحادث.

انتقال قوات الأمن والإسعاف

على الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز القوصية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم للمستشفى.

أسماء المصابين وحالتهم

بالفحص والمعاينة الأولية، تبين إصابة كل من: عبد الحافظ م.ع (68 عامًا) بكدمات متفرقة، ومحمود ا.ع (19 عامًا) بجرح في الوجه، ومحمد س.م (26 عامًا) بجرح في القدم اليمنى.

نقل المصابين والتحقيقات

جرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.