بالفيديو.. ترامب ينام على كرسيه أثناء اجتماع في البيت الأبيض

كتب : وكالات

09:10 م 24/04/2026

دونالد ترامب

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه نائم خلال إعلان متلفز في المكتب البيضاوي عن اتفاق في مجال الرعاية الصحية مع شركة الأدوية Regeneron. ويُعد ذلك أحدث واقعة ضمن سلسلة من حوادث النعاس العلنية، ما أثار قلقًا لدى الجمهور بشأن حالته الصحية.

في منتصف كلمته المتلفزة تقريبًا، بدت عينا ترامب مثقلتين بشكل واضح، ما أعطى انطباعًا بأنه كان نائمًا. فقد أُغلقت عيناه تمامًا، ثم أعاد فتحهما، قبل أن تعودا للإغلاق عدة مرات، بينما كان أعضاء حكومته ومديرو شركات الأدوية يقفون خلفه.


وتأتي هذه الواقعة بعد سلسلة من حوادث مماثلة. ففي مارس، التُقطت لترامب صورة وعيناه مغمضتان ورأسه يهتز خلال اجتماع حول السلامة العامة في ممفيس بولاية تينيسي، بينما كان وزير الدفاع الأمريكي يتحدث إلى الحضور.
وقبل ذلك بأيام، بدا أن الرئيس يكافح للبقاء مستيقظًا خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بينما كان هيجسيث ينتقد التغطية الإعلامية للعملية العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة ضد إيران ولبنان.


وقد علّق ترامب بنفسه على هذه المشاهد المتكررة. فبعد انتشار فيديو لاجتماع لمجلس الوزراء في ديسمبر، قال: "بعض الناس قالوا إنه أغمض عينيه. انظروا، الأمر كان مملًا للغاية." وأضاف: "لم أنم، فقط أغمضتهما لأنني أردت أن أغادر المكان".
وخلال تجمع انتخابي في مدينة هيبرون بولاية كنتاكي في مارس، مازح ترامب بشأن شعوره بالنعاس خلال جلسات التخطيط العسكري. واستعاد خلال حديثه إحاطة حول العملية في إيران، قائلًا إن المسؤولين قدموا له نحو 20 اسمًا للمهمة، وأضاف: "وأعطوني حوالي 20 اسمًا، وكنت كأنني أغفو".

