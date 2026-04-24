3 حوادث في ساعات.. حرائق وتصادم وسقوط مميت يهزون القاهرة والقليوبية

كتب : مصراوي

02:32 م 24/04/2026

فيديو رعب في منشأة ناصر وحوادث متفرقة بالقاهرة وا

ساعات قليلة كانت كفيلة بأن تكشف عن سلسلة من الحوادث المتلاحقة، تنوعت بين حريق مفاجئ، وتصادم دموي، وسقوط مميت فضلا عن فيديو "رعب" في منشأة ناصر لتدق ناقوس الخطر في شوارع القاهرة والقليوبية وسط تحركات سريعة من الجهات المعنية.

حريق محل في القاهرة


البداية كانت من حي الزيتون بالقاهرة، حيث اندلع حريق داخل محل مخبوزات بشارع سليم الأول، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران سريعًا ومنع امتدادها.

حادث تصادم أعلى الدائري


ولم تمر ساعات، حتى شهد الطريق الدائري أمام مدخل المطار، وبالقرب من محطة شل أوت، حادث تصادم عنيف بين سيارة ملاكي وتروسيكل، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.

فيديو رعب في منشأة ناصر

فيما كشفت مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال ترويعع المواطنين وممارسة أعمال البلطجة بأحد الشوارع بالقاهرة وتظهر عليه علامات عدم الاتزان.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وتبين كونه غير متزن نفسيا.

جثة قليوب

أما المشهد الأكثر مأساوية، فجاء من مدينة قليوب، حيث سقط شخص من الطابق الخامس بأحد العقارات بشارع محفوظ شحاتة، ليلقى مصرعه في الحال، في واقعة صادمة خيمت بالحزن على الأهالي، مع انتظار وصول الأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات.

