استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية ملامح التحول غير المسبوق الذي يشهده القطاع الصحي بشبه جزيرة سيناء، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، في تأكيد جديد على التزام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في أرض الفيروز، وعلى رأسها الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بناء نظام صحي متكامل قائم على الجودة والكفاءة والاستدامة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ما تحقق على أرض سيناء في القطاع الصحي يُعد نموذجًا حيًا لإرادة الدولة في إحداث تغيير جذري في مستوى الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حجر الزاوية في هذا التحول، من خلال بناء نظام صحي متكامل قائم على الجودة والكفاءة والاستدامة.

المنشآت الصحية التي تخدم أهالي سيناء بلغت 82 منشأة صحية

وأوضح أن إجمالي المنشآت الصحية التي تخدم أهالي سيناء بلغ 82 منشأة صحية، تشمل 31 منشأة بمحافظة جنوب سيناء تم تشغيلها 27 منها فعليًا ضمن المرحلة الأولى من المنظومة، إلى جانب 51 منشأة بمحافظة شمال سيناء من المقرر انضمامها ضمن المرحلة الثانية، بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز إتاحة الخدمات الطبية لكافة المواطنين.

إنشاء وتشغيل منشآت صحية جديدة

وأشار إلى أن الهيئة تمضي قدمًا في تنفيذ خطط طموحة للتوسع في إنشاء وتشغيل منشآت صحية جديدة، بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة المنشآت القائمة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن سيناء شهدت طفرة ملموسة في إدخال التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة داخل منشآت الهيئة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي والميكنة الشاملة، بما يعزز من دقة التشخيص وسرعة تقديم الخدمة، ويرتقي بكفاءة التشغيل داخل المنظومة الصحية.

كما لفت إلى أن ما تتمتع به سيناء من بنية تحتية صحية حديثة ومقومات طبيعية وموقع استراتيجي فريد، يؤهلها لأن تصبح وجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية، بما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل القومي، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لتقديم الخدمات الطبية المتقدمة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في دعم توجهات الدولة نحو تنمية سيناء، من خلال التوسع في إنشاء المنشآت الصحية وتشغيلها وتطويرها، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، ويعكس حجم الاهتمام غير المسبوق الذي توليه الدولة والقيادة السياسية لأبناء سيناء.