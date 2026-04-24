رئيس الأركان الأمريكي يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران

كتب : وكالات

03:55 م 24/04/2026

الجنرال دان كين

أكد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال دان كين استمرار تنفيذ حصار بحري مشدد على الموانئ في إيران، مشيرًا إلى أن الإجراءات تُطبق بشكل كامل على جميع السفن دون استثناء.

وأوضح أن القوات الأمريكية تتابع السفن التي تُثير الشبهات، سواء تلك المتجهة نحو إيران أو التي كانت خارج نطاق منطقة الحصار.

وأضاف أن القوات في حالة جاهزية كاملة، مع الاستعداد لاعتراض أي سفينة ضمن إطار العمليات البحرية المفروضة على إيران.

