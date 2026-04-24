أكد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال دان كين استمرار تنفيذ حصار بحري مشدد على الموانئ في إيران، مشيرًا إلى أن الإجراءات تُطبق بشكل كامل على جميع السفن دون استثناء.

وأوضح أن القوات الأمريكية تتابع السفن التي تُثير الشبهات، سواء تلك المتجهة نحو إيران أو التي كانت خارج نطاق منطقة الحصار.

وأضاف أن القوات في حالة جاهزية كاملة، مع الاستعداد لاعتراض أي سفينة ضمن إطار العمليات البحرية المفروضة على إيران.