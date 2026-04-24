مشهد بدأ بخلاف بسيط بين أطفال، لكنه سرعان ما تحول إلى ساحة اشتباك عنيف بين الكبار، لتتصاعد الأحداث في أحد شوارع مدينة نصر وتُوثقها كاميرات الهواتف قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة كاملة.

فيديو مشاجرة مدينة نصر

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

كواليس مشاجرة بالسلاح

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول :(مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر "مصاب بجرح بالوجه" ، وعاملان بالمحل) وطرف ثان :(شخصين "أحدهما مصاب بكدمات متفرقة") لخلافات حول لهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية مما أدى لحدوث إصاباتهم.

القبض على الطرفين

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (عصا خشبية – 2 سلاح أبيض "المستخدمين فى التعدى") وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



شماريخ في صلاح سالم

وفي سياق آخر، كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعطيل مجموعة من قائدى السيارات الحركة المرورية وإشعال الألعاب النارية بموكب زفاف بشارع صلاح سالم بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) والسيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة "ساريتين التراخيص".

وبمواجهتهم أقروا بأن توقف الطريق كان بسبب حادث مرورى، واعترف أحدهم بإشعال الألعاب النارية ابتهاجاً بحفل زفافه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

"خناقة على شقة"

فيما كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات منشور متداول ادعت خلاله سيدة محاولة أحد جيرانها اقتحام مسكنها وإضرام النيران به، وزعمت أنه من متعاطي المواد المخدرة، ليتبين لاحقًا أن حقيقة الواقعة تعود إلى خلافات أسرية بينها وبين شقيقها حول ملكية شقة سكنية.

