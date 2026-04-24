عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعاً مع سكرتيري عموم جميع المحافظات، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل بالمنظومة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

نسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين

حيث تم استعراض معدلات الأداء وعدد الطلبات في ملفات التصالح ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين والإجراءات المتخذة لتيسير وتسهيل التصالح، كما تم استعراض الإجراءات التي تقوم بها المحافظات لحث المواطنين المخالفين علي تقديم الطلبات إلي المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية واستكمال الملفات والإجراءات الخاصة بالتصالح والحصول علي النماذج النهائية لتفادي الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

حملات طرق الأبواب والإنذارات وإزالة المخالفات البنائية

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظات خلال الفترة من ٢٣ مارس الماضي وحتي الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ فيما يخص الخطابات المسجلة والرسائل النصية وحملات طرق الأبواب والإنذارات وإزالة المخالفات البنائية والغلق والتشميع للأنشطة التجارية والإدارية التي تم تغير استخدامها من نشاط سكني ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو مخاطبة الوزارات و الجهات المعنية بعدم استكمال المخالفين لباقي إجراءات التصالح لاتخاذ ما قررته الحكومة في هذا الشأن.

كما استعرض الاجتماع ما حققته عدد من المحافظات التي حققت أرقاماً جيدة في هذا الملف خلال الفترة الأخيرة وكذا تنفيذ الإجراءات الخاصة لحث المواطنين المخالفين للتصالح مما ساهم في زيادة أعداد الطلبات.

فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين

وشددت "عوض" على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي ضرورة وجود موظف في كل مركز تكنولوجي بالأحياء والمراكز والمدن لمراجعة الأوراق اللازمة لتقديم طلب التصالح قبل التقدم بالطلب رسمياً علي المنظومة بما يساهم في تقديم الطلبات من المواطنين مستوفاة للمستندات المطلوبة.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية دور سكرتيري العموم في جميع المحافظات في هذا الملف الحيوي بما يساهم في زيارة الأعداد المقدمة ودفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين الراغبين في تقديم التصالح بصورة فورية والمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية لمتابعة الوضع علي أرض الواقع ولقاء المواطنين الراغبين في التصالح.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بضرورة تكثيف الاجراءات المتفق عليها للتعامل مع الطلبات الغير مستوفاة للمستندات والأوراق أو الحالات المخالفة التي لم تتقدم للتصالح سواء في تغير النشاط أو مباني سكنية وذلك وفقاً لبيانات المواطنين والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ان الوزارة ستواصل جولاتها الميدانية علي جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات لمتابعة ملف التصالح ورصد أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين علي أرض الواقع ، مشيرة إلي أنه ستعقد اجتماعاً خلال الشهر القادم لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات في هذا الملف الحيوي والمهم للوزارة.

وحرصت الدكتورة منال عوض ، علي تقديم الشكر للمحافظات المتميزة في هذا الملف والتي حققت أرقاماً جيدة خلال الفترة من الاجتماع الماضي وحتي اليوم فيما يخص هذا الملف ، كما وجّهت الوزيرة بتكريم ومكافأة الأحياء والمراكز ومجالس المدن المتميزة في هذا الملف ومنها مركز السنبلاوين بالدقهلية وحي الهرم ومركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة ومركز أشمون بمحافظة المنوفية ومنيا القمح بالشرقية وأبو قرقاص وبني مزار بمحافظة المنيا ورئيس مدينة الفشن ببني سويف.