المرور يضبط 100 ألف مخالفة و51 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:24 م 24/04/2026

مخالفات مرورية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 102188 مخالفة مرورية متنوعة. وشملت أبرز المخالفات السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، كما جرى فحص 1377 سائقا، وتبين إيجابية 45 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات ميدانية على دائري الإقليمي وضبط هاربين من أحكام

وفي السياق ذاته، كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 650 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 154 سائقا، ما أسفر عن ثبوت تعاطي 6 حالات منهم للمواد المخدرة. كما نجحت الحملات في ضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 13 حكما قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

