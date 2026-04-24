كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورتين جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام جيرانها بالتعدي عليها وعلى نجلها بالضرب، واقتحام مسكن جدتها وبعثرة محتوياته بنطاق محافظة الغربية.

كواليس نزاع الجيران بدائرة قسم ثان طنطا وجلسة الصلح

بالفحص والتحري تبين وجود خلافات جيرة سابقة بين الطرفين بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وهما القائمة على النشر وجارتها (ربتا منزل). وباستدعاء الطرفين ومناقشتهما، أقرا بنشوب الخلافات بينهما، وبناء على تدخل الأجهزة الأمنية تم الصلح والتراضي فيما بينهما وإنهاء النزاع بشكل ودي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق الصلح وضمان عدم تكرار الواقعة.