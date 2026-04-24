ضم 5 من نجوم دولة التلاوة إلى مبادرة "100 حلم للمستقبل" لدعم المتفوقين

اتفاق بين "الري والنقل" لعدم إقامة أي أعمال تؤثر على الجسور والتيار المائي

تصوير: محمود بكار:

رصدت عدسة "مصراوي" عدداً من الصور لجنازة الدكتور ضياء العوضي، خلال مراسم تشييع جثمانه ونقله إلى مثواه الأخير بالمقابر، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد التوحيد بمدينة العبور، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب ومحبيه.

يأتي ذلك بعد وصول جثمان الدكتور ضياء العوضي، قادما من الإمارات، حيث توفي هناك بسبب أزمة قلبية.

وتوجهت الجنازة عقب الصلاة إلى مقابر جمعية النور الواقعة خلف منطقة العبور على طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث تم مواراة الجثمان الثرى في أجواء خيم عليها الصمت والحزن الشديد.

وشهدت الجنازة حالة كبيرة من الحزن والأسى بين المشيعين، حيث بدت مشاعر التأثر واضحة على وجوه الحاضرين خلال لحظات الوداع الأخيرة.

وتداولت الصور لحظات الوداع الأخيرة، والتي أظهرت عمق العلاقة التي جمعت الفقيد بأسرته ومحبيه، في وقت سادت فيه حالة من الدعاء له بالرحمة والمغفرة.