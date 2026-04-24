في مشهد إنساني حزين، سيطرت حالة من الانهيار على أفراد أسرة الدكتور ضياء العوضي، عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد التوحيد بمدينة العبور، ظهر اليوم الجمعة.

وداع بالدموع

ورصدت الكاميرات لحظة خروج الجثمان من المسجد متوجهاً إلى سيارة الإسعاف، ودخلت إحدي أفراد أسرة الفقيد في نوبة من البكاء الشديد، وسط محاولات من الأقارب والمحيطين لمواساتها وتهدئتها، في مشهد أضفى حالة من الشجن على المئات من المشيعين الذين احتشدوا للمشاركة في الجنازة.

من الإمارات إلى مثواه الأخير

وكان جثمان الدكتور ضياء، وصل إلى أرض مدينة العبور قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث استقبلته أسرته ومحبوه بمسجد التوحيد بالعبور لأداء صلاة الجنازة، قبل أن ينطلق موكب التشييع في مشهد مهيب.

رحلة الوداع إلى الشرقية

وعقب الصلاة، تحرك موكب الجنازة متوجهاً إلى محافظة الشرقية، وتحديداً إلى مقابر جمعية النور الواقعة على طريق "العبور - بلبيس"، ليُوارى الجثمان الثرى في مقابر الأسرة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد الذي ترك خلفه سيرة طيبة ومحبة كبيرة في قلوب كل من عرفه.

سيرة طيبة وأثر باقٍ

يُذكر أن منطقة العبور شهدت توافداً كبيراً منذ الصباح الباكر من زملائه وأصدقائه الذين حرصوا على التواجد لاستقبال الجثمان وتوديع صديقهم الراحل، مؤكدين على دماثة خلقه وأثره الإنساني الواضح، داعين الله أن يلهم والدته وأسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.