كشف الفنان خالد الصاوي عن كواليس خضوعه مؤخرًا لعمليتي تكميم المعدة واستئصال المرارة في وقت واحد، مؤكدًا أن هذا القرار لم يكن صدفة بل جاء بناءً على توصية طبية وضرورة صحية ملحة.

أوضح "الصاوي" خلال حلوله ضيفا مع أبطال مسلسل "أولاد الراعي"، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، المعروض عبر شاشة ON ، أن السبب الرئيسي وراء إجراء العملية هو رغبته في استعادة لياقته وإنقاص وزنه، خاصة بعد معاناته من مشاكل صحية أخرى مثل الانزلاق الغضروفي.

خالد الصاوي: بعد العملية أنا غيرت حياتي

ورغم أن العملية كانت تعتبر "عالية المخاطر"، حسب تعبيره، أكد أنه اتخذ القرار لتحسين حالته الصحية، مردفا: "الحمد لله بعد العملية، أنا غيرت حياتي خالص".

من جانبه، تحدث الفنان ماجد المصري عن لحظات ما قبل العملية، مشيرا إلى أن "الصاوي" أوصاه على بعض الأمور الشخصية، مردفا: "وقتها حسيت قد إيه هو كان خايف، وفي نفس الوقت بيكلمني في ده فعرفت مكانتي عنده".

وعلّق "الصاوي" على ذلك، بأنه يقوم بمثل تلك الوصايا إذا كان مسافرا بالطائرة إلى أي مكان، لأنه مسؤول عن والدته وشقيقته، قائلًا: "أنا مسؤول عن أمي وأختي.. لازم أبقى مطمئن إن الدنيا ماشية سواء كنت موجود أو مش موجود".

خالد الصاوي يتحدث عن النظام الذي يتبعه بعد عملية التكميم

أشار خالد الصاوي إلى أنه يلتزم حاليا بنظام دقيق، إذ يتناول المكملات الغذائية والفيتامينات والبروتينات، وملتزم بالتدريبات، وكذلك تنظيم ساعات النوم، من خلال النوم والاستيقاظ مبكرًا.

من جانبه، شارك المنتج ريمون مقار وعلّق على الأمر، قائلا: "وكمان الصلاة الفرض بفرضه، الالتزام الديني، ودي نقلة نوعية في حياته، كلنا لمسناها، مبيفوتش فرض، ما شاء الله".

يُذكر أن خالد الصاوي وماجد المصري قدما معا في رمضان 2026 مسلسل أولاد الراعي، إخراج محمود كامل، وشارك في البطولة أمل بوشوشة، نرمين الفقي، أحمد عيد، غادة طلعت، محمد عز، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضا

