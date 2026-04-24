الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

22:00

ريال مدريد

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك

كتب : هند عواد

12:54 م 24/04/2026

بيراميدز

تعرض بيراميدز لضربة قوية قبل مواجهة الأهلي، في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز، بتعرضه للهزيمة من الزمالك وغياب لاعبين مؤثرين عن اللقاء.

وخسر بيراميدز من الزمالك، بهدف نظيف سجله خوان ألفينا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي، مساء الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من البطولة، ويتساوى الثنائي في عدد النقاط بـ44 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

يفقد بيراميدز خدمات 6 من لاعبيه في مباراة الأهلي المقبلة، إذ يغيب مروان حمدي وأحمد سامي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصولهما على بطاقة صفراء في مباراة الزمالك.

ويغيب مصطفى فتحي عن مباراة الأهلي، بعد إصابته بخلع في عظمة الترقوة، وغاب على إثر هذه الإصابة عن مواجهة الزمالك.

كما يغيب الثلاثي أسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد عاطف قطة بسبب الإصابة، إذ تعرض الأخير لكسر في الأنف ويجري عملية جراحية اليوم.

اقرأ أيضًا:

يضم لاعب مصري.. أول فريق يهبط من الدوري السعودي للمحترفين

بالعمة والجبة.. أزهري يلفت الأنظار في مدرجات الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الزمالك الأهلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



لحظة وصول جثمان الدكتور ضياء العوضي من الإمارات استعداداً لصلاة الجنازة
لحظة وصول جثمان الدكتور ضياء العوضي من الإمارات استعداداً لصلاة الجنازة
بسبب "فيديو الكرسي".. سقوط المتهمين بقتل "كلب الزقازيق" بدم بارد
بسبب "فيديو الكرسي".. سقوط المتهمين بقتل "كلب الزقازيق" بدم بارد
بعد ساعات من الأول.. زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح
بعد ساعات من الأول.. زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح

أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم.. والأخيرة تعلق
أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم.. والأخيرة تعلق
قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأطفالها بعد 10 أشهر احتجاز لتورط الأب في
قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأطفالها بعد 10 أشهر احتجاز لتورط الأب في

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟