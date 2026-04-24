إعلان

استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:58 م 24/04/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة بقيام أحد جيرانها بمحاولة اقتحام الشقة محل سكنها وإضرام النيران بها في القاهرة، مع الزعم بأنه من متعاطي المواد المخدرة، مما استوجب الفحص الفوري.

اعترافات المتهمة وكواليس صراع الملكية بمدينة نصر

بالفحص والتحري تبين عدم صحة الادعاءات، وأن الواقعة تعود لخلافات بين الشاكية وشقيقها (عامل بمقهى) حول ملكية الشقة محل السكن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية وتبادلا خلالها السباب دون وقوع اعتداءات جسدية.
وبمواجهة الشاكية، اعترفت بأنها اختلقت الواقعة ونشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي نكاية في شقيقها بسبب الخلافات القائمة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة نصر وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

