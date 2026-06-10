قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقدم من أحمد فتحي عبد الكريم على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية في انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إبطال العملية الانتخابية بالدائرة وإعادتها، استنادًا إلى ما اعتبره مخالفات شابت العملية الانتخابية.

تفاصيل الطعن على نتيجة انتخابات المنتزه أول

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتيجة دائرة المنتزه أول بالإسكندرية، وأسفرت عن فوز كل من أشرف سردينة، ورمضان بطيئة، ومحمد حسين الحمامي، وهشام الرحماني، بمقاعد الدائرة في مجلس النواب.

ومن المقرر أن تواصل محكمة النقض نظر الطعن خلال الجلسة المحددة في 30 سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)