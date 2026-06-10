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قرار قضائي بشأن الطعن على نتيجة انتخابات دائرة المنتزه أول بالإسكندرية

كتب : أحمد عادل

03:32 م 10/06/2026

محكمة النقض

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قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقدم من أحمد فتحي عبد الكريم على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية في انتخابات مجلس النواب 2025، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها إبطال العملية الانتخابية بالدائرة وإعادتها، استنادًا إلى ما اعتبره مخالفات شابت العملية الانتخابية.

تفاصيل الطعن على نتيجة انتخابات المنتزه أول

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتيجة دائرة المنتزه أول بالإسكندرية، وأسفرت عن فوز كل من أشرف سردينة، ورمضان بطيئة، ومحمد حسين الحمامي، وهشام الرحماني، بمقاعد الدائرة في مجلس النواب.

ومن المقرر أن تواصل محكمة النقض نظر الطعن خلال الجلسة المحددة في 30 سبتمبر المقبل.

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محكمة النقض انتخابات مجلس النواب دائرة المنتزه الإسكندرية

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