أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا، بإحالة البلوجر حبيبة رضا للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

ونجحت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط صانعة محتوى شهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لقيامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات تتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية.

تفاصيل التحقيق مع البلوجر حبيبة رضا

ورصدت المتابعة الأمنية قيام المذكورة بنشر فيديوهات تظهر فيها وهي تؤدي حركات راقصة بملابس خادشة للحياء، مما أثار استياء واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة.

وضبط بحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على مقاطع فيديو وصور تؤكد نشاطها في نشر المحتوى الذي يخالف الآداب العامة.

اعترافات البلوجر حبيبة رضا

وبمواجهة المتهمة، اعترفت صراحة بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر حساباتها المختلفة، مؤكدة أن هدفها الأساسي كان "زيادة نسب المشاهدات" وتحقيق أرباح مالية سريعة من خلال التفاعل على تلك المنصات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لكل ما يخدش الحياء العام أو ينال من قيم المجتمع المصري.

