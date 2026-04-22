رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من مُعلمة بإحدى المدارس بالقاهرة، لقيامها بمنع نجلته من تناول الطعام والدواء الخاصين بها أثناء تواجدها بالمدرسة، مما استوجب فحص الواقعة والوقوف على حقيقتها.

التحقيق في واقعة طالبة الأنيميا بإحدى مدارس الشروق

وبالفحص، تبين تلقي بلاغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص وبصحبته نجلته البالغة من العمر 8 سنوات، بتضرره من معلمة بذات المدرسة، لقيامها بمنع الطالبة من تناول الطعام والدواء الخاصين بها أثناء اليوم الدراسي، رغم معاناتها من مرض الأنيميا.

التحقيق في منع طالبة مريضة من الدواء

وبسؤال المشكو في حقها، أقرت بمنع الطفلة من تناول الطعام أثناء الحصص الدراسية بهدف الحفاظ على الانضباط داخل الفصل، مؤكدة عدم علمها بالحالة الصحية الخاصة للطالبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

