كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام منادي سيارات بدون ترخيص بتحصيل مبالغ مالية من قائدي المركبات نظير انتظار سياراتهم دون وجه حق بمحافظة الإسماعيلية.

القبض على المتهم بابتزاز السائقين في شوارع الإسماعيلية

وبالفحص والتحري، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون سند قانوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النياية التحقيق.